Кроноцкий заповедник использует искусственный интеллект для сохранения природы

Участники хакатона WildHack, организованного Кроноцким заповедником и компанией КРОК, создали цифровые решения для сохранения заповедной природы Камчатки, используя искусственный интеллект. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе заповедника.

Хакатон длился три дня, в течение которых школьники, студенты и опытные IT-специалисты работали над девятью задачами, в том числе автоматическим распознаванием рыб, животных и пластикового мусора на видео, медиааналитикой, как выглядит Кроноцкий заповедник в социальных сетях и СМИ и автоматизацией работы с волонтерами.

Всего в разработке цифровых решений участвовало 102 команды — около 500 человек. Жюри выбрало три команды победителей, по одной в каждой из возрастных категорий. Призом за победу станет поездка на Камчатку летом 2022 года. Как рассказала заместитель директора по развитию и связям с общественностью Кроноцкого заповедника Татьяна Гульбина, команды работали с отдачей и полным осознанием важности своих проектов для природы.

«Например, победившая команда школьников всего за сутки написала ленту — таймлайн — экологических событий Камчатки за 20 лет! По сути, они создали важный инструмент экологического просвещения», — сказала Гульбина.

Команда студентов «НеКамчатские Зайцы» разработала решение для автоматизированного распознавания на фото и видео животных с помощью нейросети и отсев «пустых» кадров. В номинации «ИТ-специалисты» победила команда «У нас лапки» с решением, предназначенным для автоматического подсчета на видео рыб, проплывающих в определенном месте. Данная технология поможет заповеднику минимизировать погрешность при визуальном подсчете нерки, идущей на нерест.

