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В МИД Украины оценили переговоры Байдена и Путина

Глава МИД Украины Кулеба: переговоры Байдена и Путина сделали возможным сдерживание России

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина сделали возможными «сдерживание» России и «деэскалацию». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Reuters.

Он оценил прошедшие переговоры лидеров двух стран и поблагодарил США за «ключевое дипломатическое участие» в попытке «вернуть РФ за стол переговоров».

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При этом глава МИД выразил уверенность, что в ходе видеосаммита Путин «услышал очень четкие и сильные сигналы по поводу эскалации, которую осуществляет Россия вдоль границы с Украиной и в регионе в целом».

Кулеба также добавил, что разговор Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, который должен пройти в четверг, 9 декабря, позволит обсудить дальнейшие шаги по «сдерживанию» Москвы и «реанимации "нормандского формата"».

С оценкой прошедших переговоров Путина и Байдена выступил и украинский президент. Зеленский позитивно воспринял сам факт их беседы, однако отказался комментировать ее детально до личного разговора с американским президентом.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Их беседа длилась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе.

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Георгий Нестеров
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