В Госдуме назвали промежуточным состоявшийся между Путиным и Байденом разговор

Состоявшийся между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом разговор стал промежуточным, он помог снять острую напряженность в отношениях между двумя странами, заявил KP.RU первый зампред комитета Госдумы по международным делам Александр Гамов.

По его мнению, президентам двух держав в начале следующего года следовало бы провести новые переговоры. Гамов добавил, что России было важно заявить свою позицию на прошедших переговорах с американцами.

«Считаю ключевым наше официальное заявление после саммита. Это мысли Путина, которые он сам высказал Байдену. Речь о том, что нам нужны гарантии безопасности, гарантии не расширения НАТО на Восток и не размещения военной структуры на территории Украины», — пояснил депутат.

Гамов пояснил, что какого-либо прорыва в отношениях двух стран после общения Путина и Байдена не произошло. Он уверен, что этому помешал климат, сложившийся в США.

Ранее Путин вышел на связь с американским лидером из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Данный контакт является пятым с момента вступления Байдена в должность. По результатам встречи президент США приветствовал возможность ясно и прямо пообщаться с Путиным. В свою очередь помощник главы России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры носили деловой характер.

Одной из ключевых тем саммита стала ситуация на Украине. Президенты обсудили тему жертв России и Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Кроме того, стороны выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий. Путин и Байден не стали затрагивать такие темы, как пандемия, климат и энергетика, а также ситуацию с газопроводом «Северный поток-2».

