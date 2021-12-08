Сгоревший в ночном небе метеорит в российском городе попал на видео

В небе над Сочи в районе поселка Лазаревское очевидцы засняли падение метеорита

В ночном небе над Сочи в районе поселка Лазаревское неподалеку от побережья сгорел метеорит. Видео очевидцы опубликовали во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как яркий шар быстро пролетает над городом. Метеорит сгорает в считанные секунды, не долетев до земли.

Исследователи отмечают, что метеориты периодически сгорают в земной атмосфере, однако это явление зачастую проходит незаметно для людей. В этот раз метеорит успели заснять, поскольку в Сочи было ясное небо.

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