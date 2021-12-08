Россияне признались в снижении трудоспособности в декабре

Почти половина россиян (43 процента) признались, что в декабре работают хуже. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на исследование исследовательского центра сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие 1978 человек. Одной из причин снижения качества работы является подготовка к Новому году. При этом эффективность женщин страдает больше (64 процента), чем мужчин (36 процентов), поскольку они чаще заняты в приготовлениях к празднику.

Также в качестве причин указываются невозможность сосредоточиться перед долгими выходными (31 процент), необходимость тратить время на поздравления партнеров (18 процентов), беспокойство по поводу трат на подарки близким и родным (13 процентов). Расслабленная обстановка и коллеги, желающие отпраздновать предстоящие праздники с шампанским, мешают 7 процентам опрошенных. Еще 16 процентов респондентов затруднились с ответом.

Также отмечается, что 11 процентов респондентов признались в желании полностью отменить празднование Нового года на рабочем месте.

Ранее исследовательский центр сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» выяснил, что каждый пятый житель России (22 процента населения) рассчитывает на премию по итогам года. При этом у мужчин оказалось больше шансов получить стимулирующую выплату, чем у женщин. Помимо этого, две трети опрошенных мужчин считают, что заслуживают годовой премии вне зависимости от качества и объема выполненной ими работы.