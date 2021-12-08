Российский врач назвала способы отличить психически больного от антиваксера

Президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова назвала способы отличить человека с расстроенной психикой от противника вакцинации. Ее слова приводит News.ru.

Собеседница издания отметила, что непрофессионалу невозможно точно отличить психически больного человека от обычного антиваксера. По ее словам, если человек долгое время не спит ночами, отвечает невпопад или резко изменил поведение и образ жизни, ему стоит обратиться к специалисту. При этом самостоятельно ставить диагноз человеку нельзя.

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По данным медика, сейчас не наблюдается роста пациентов с психическими расстройствами. «Бывает, что люди, заболевшие коронавирусом, переносят острые психозы. Однако их не так много, это не является массовым явлением», — утверждает российский врач.

Треушникова отметила, что информация о пандемии коронавируса тревожит всех, на психику человека влияют любые сведения, транслируемые в СМИ. Однако большое количество людей обращается к психологам, а не к психиатрам. Самой уязвимой категорией населения являются люди в возрасте от 18 до 35 лет: они, по словам психиатра, больше переживают из-за пандемии COVID-19.

Ранее ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили, что люди с психическими расстройствами, например с шизофренией, в пять раз чаще умирают от коронавируса SARS-CoV-2 и в три раза чаще попадают в больницу из-за коронавируса. Для людей с психотическими расстройствами опасность умереть от COVID-19 была в 4,84 раза выше, чем для людей без тяжелых психических заболеваний.