В Кремле призвали продвигать прививки в рамках здравого смысла

Работа по пропаганде вакцинации среди населения необходима, но она должна вестись в рамках здравого смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с противниками вакцинации в России не имеет принципиальных отличий от общемировой.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что людям, отказавшимся от прививки, надо быть готовыми принять ряд ограничений.