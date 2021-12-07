Москалькова выступила за ограничения для антипрививочников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за введение ограничений для антипривочников. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ.

«Вакцинироваться или не вакцинироваться — это право человека, каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей, поэтому, если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», — заявила она.

Омбудсмен считает, что заставлять людей прививаться нельзя, однако большая часть общества, по ее словам, считает необходимой гарантию защиты от повышенных рисков, связанных с возможным заражением инфекцией.

Она также призвала людей, отказывающихся от вакцинации, с уважением относиться к позиции тех, кто сделал прививку «не только ради себя, но и для того, чтобы большее количество людей оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием».

Ранее Москалькова выступила против слишком частого использования заключения под стражу как меры пресечения. Она заявила, что собирается обратиться в прокуратуру с этим вопросом, а также отметила, что заключение в СИЗО должно применяться только в самых крайних случаях.

6 декабря в Госдуме заявили о бессмысленности введения новых ограничений из-за распространения коронавируса.