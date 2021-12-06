Москалькова выступила против содержания россиян в СИЗО

Омбудсмен Москалькова обратится в прокуратуру из-за слишком большого числа людей в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила в Instagram против слишком частого использования заключения под стражу в качестве меры пресечения. Омбудсмен планирует обратиться по этому вопросу в прокуратуру.

«Я намерена обратиться к прокурору с просьбой, чтобы он обратил внимание на ситуацию, связанную с применением меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

Омбудсмен отметила, что руководству СИЗО-4 УФСИН России по Москве, которое она посетила ранее, пришлось оборудовать дополнительные камеры из-за слишком большого числа людей в изоляторе — основные помещения для содержания заключенных были переполнены.

«Это основание нам задуматься, нет ли здесь излишнего упора на применение меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметила Москалькова.

Москалькова считает, что заключение под стражу должно использоваться только как самая строгая мера пресечения, которую можно применять только в том случае, когда другие возможности исчерпаны.

Ранее в Совете по правам человека предложили в качестве меры по борьбе с «системным насилием» в пенитенциарной системе повысить зарплаты сотрудникам ФСИН.