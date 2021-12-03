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Путину предложат поднять зарплаты во ФСИН для борьбы с пытками в колониях

«Ъ»: СПЧ предложит поднять зарплаты сотрудникам ФСИН, чтобы прекратить пытки в колониях
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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России составит доклад о «системном насилии» внутри ФСИН, в котором среди мер исправления ситуации будет предложено повысить зарплаты сотрудникам исправительных учреждений, а также обеспечить «неотвратимость наказания» для людей, пойманных на пытках. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Доклад и предложения правозащитников должны быть подготовлены к ежегодной встрече членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным, которая намечена на 9 декабря.

Документ, составленный по итогам инспекции российских колоний, представят также новому руководству ФСИН, омбудсмену Татьяне Москальковой и генеральному прокурору Игорю Краснову.

О грядущей проверке колоний, по итогам которой будет подготовлен доклад, 10 ноября сообщила член СПЧ Ева Меркачева. В планах совета с 1 по 7 декабря проверить 20 пенитенциарных учреждений. По ее словам, для членов совета пообещали не чинить препятствий.

5 октября в сети появилось первое видео с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Правозащитник Владимир Осечкин утверждал, что записи были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.

Позднее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) ФСИН, находящейся в Саратовской области.

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