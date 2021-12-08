В Крыму отреагировали на саммит США и России фразой «американцы дали заднюю»

Саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена носил прорывной характер, США впервые за десять лет «отступили и дали заднюю». Так отреагировал на событие спикер крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Глава парламента обратил внимание на исчезновение агрессии, которой американцы «накачивали информационное пространство накануне диалога». Поведение Байдена он охарактеризовал фразой «будто переоделся в миротворца».

Спикер парламента добавил, что США продемонстрировали свою готовность учитывать национальные интересы России. «Он (Байден — прим. “Ленты.ру”) не срывается в категорические отрицания, когда наш президент обозначает “красные линии” на Украине», — заключил Константинов.

Ранее были озвучены темы прошедшего саммита президентов стран. Байден сообщил об обеспокоенности Соединенных Штатов и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины. Помимо этого, на встрече говорили о стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением беседы стали «региональные темы, например, Иран», добавили в Вашингтоне.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Переговоры президентов стали пятыми с момента вступления Байдена в должность.