МЧС: из шахты «Листвяжная» подняли тело человека, поиски еще одного шахтера продолжаются

Тело еще одного человека подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Согласно заявлению экстренных служб, на данный момент продолжаются поиски последнего погибшего шахтера.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.

Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Россиянин рассказал, что ему удалось выбраться благодаря струе свежего воздуха с поверхности.

