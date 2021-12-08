Россиянка отдохнула на Шри-Ланке и заявила о любви к курорту «с первого взгляда»

Отдохнувшая на Шри-Ланке россиянка рассказала об условиях въезда в страну и дала советы для организации путешествия. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путевка на курорт Хиккадува на семь ночей обошлась ей в 122 тысячи рублей. По словам автора, для привитых туристов правила въезда в страну простейшие — отдыхающие должны заполнить перед вылетом онлайн-форму с сайта посольства Шри-Ланки и сдать ПЦР-тест. По приезде у всех сканируют QR-коды сертификата о вакцинации.

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Путешественница призналась, что была в стране впервые — перед поездкой она не строила конкретных планов и не составляла список обязательных к посещению мест. «И это такой кайф — открывать для себя новую страну! Заново, с чистого листа, не опираясь на чужие мнения!» — рассказала она и заявила о любви к курорту с первого взгляда.

Прежде всего девушка похвалила широкий и чистый пляж, на котором часто проводились свадебные церемонии по утрам. В заключение автор порекомендовала отдельный день отдыха посвятить экскурсиям и съездить на речное сафари, посетить форт Галле, черепашью ферму, Шахту Лунного камня и храм Кандасвами.

Ранее в ноябре в Ассоциации туроператоров России раскрыли оптимальную стоимость путевок на Шри-Ланку на Новый год. Туры в Хиккадуву с проживанием в трехзвездочной гостинице на первой береговой линии и вылетом 29 декабря обойдутся в среднем в 90,8 тысячи рублей на девять ночей. Размещение в отеле категории четыре звезды будет стоить дороже — от 112,9 тысячи рублей на двоих.