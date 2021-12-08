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Собянин заявил о сокращении количества госпитализаций с COVID-19 в Москве

Собянин: в Москве более чем на 40% сократилось количество госпитализаций с COVID-19

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В Москве более чем на 40 процентов сократилось количество госпитализаций с COVID-19 по сравнению с пиковыми значениями месячной давности, заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Пиковые значения заболеваемости коронавирусом в Москве регистрировались около месяца назад. Свыше 4 тысяч коек в городских госпиталях вернули к оказанию плановой медпомощи, пояснили в пресс-службе столичного мэра и правительства.

Москва продолжает занимать первое место по количеству заразившихся COVID-19. Всего в столице выявлен 1 971 951 случай заражения.

За минувшие сутки в Москве выявили 3 004 случай заражения коронавирусом. Всего по России зарегистрировали 30 752 эпизодов заражения.

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Анна Щербакова
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