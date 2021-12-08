Попавших в трудную ситуацию россиян предложили отправить на кредитные каникулы

Российским заемщикам, оформившим потребительские кредиты, предложили предоставить возможность брать «каникулы» на срок до трех месяцев в случае возникновения трудной жизненной ситуации. С такой инициативой, пишут «Известия», выступил экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке, разработавший соответствующие поправки к закону о потребительском кредитовании.

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Подобный механизм уже применялся в России. Он был внедрен в начале пандемии коронавируса весной 2020 года и предусматривал отсрочу до полугода в случае, если заемщик заразился коронавирусом или потерял доход из-за введенных властями ограничительных мер. Послабления были отменены в конце сентября 2020-го, когда принимались последние заявки на кредитные каникулы. Таким образом, воспользоваться ими можно было до марта нынешнего года.

Такие же меры с 2019 года предусмотрены для ипотечных заемщиков, но уже на постоянной основе. Для них «каникулы» так же могут длиться до шести месяцев, по истечении которых заемщик обязан вернуться в обычный график платежей.

Авторы инициативы «каникул» для заемщиков по потребкредитам прописали в поправках к закону срок в три месяца, но оговорились, что он, по решению правительства, может быть продлен до шести. Также предусмотрено еще одно условие: претендовать на послабления смогут банковские клиенты с кредитом на срок не менее двух лет.

