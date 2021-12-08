Вирусолог рассказал об эволюции коронавируса

Вариант, при котором омикрон-штамм коронавирусной инфекции окажется более мягким, чем остальные, и вытеснит все остальные из человеческой популяции, не исключен, сообщил директор центра Глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. По его мнению, это связано с эволюцией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК.

Специалист подчеркнул, что опасность распространения нового варианта COVID-19 заключается в том, что на его базе способны вновь появиться более опасные формы вируса. «По данным ВОЗ, он пока ведет себя прилично, не очень агрессивно. Те случаи, которые зафиксированы, достаточно мягкие», — сказал он.

По словам Чумакова, эволюция вирусов, которые пришли из природы, проходит в две фазы. На первой идет увеличение заразности и патогенности. Вторая фаза — аттенуация, то есть адаптирование. Специалист пояснил, что заболевание становится более мягким и может перейти в форму сезонного заболевания.

Опасность заключается в том, что на основе омикрон-штамма может возникнуть новый болезнетворный вариант коронавирусной инфекции, предупредил вирусолог. «Все-таки эволюция идет, и сейчас она прошла до такой степени, что, возможно, этот штамм будет вытеснять другие. Но на его основе могут возникать другие варианты, которые будут патогенными», — пояснил он.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил опасность распространения омикрон-штамма коронавируса. По его словам, новый вариант COVID-19 способен оказать серьезное влияние на ход пандемии. Он напомнил, что омикрон-штамм выявлен уже в 57 странах. Ожидается, что их число продолжит расти.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.