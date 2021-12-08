Двоих планировавших теракт мужчин задержали во Франции

Сотрудники правоохранительных органов задержали во Франции двоих мужчин, решивших совершить теракт в период рождественских праздников. Как уточняет телеканал BFMTV, злоумышленники планировали вооружиться ножами и нападать на людей в наиболее посещаемых местах.

Согласно данным источников телеканала, планировавших нападение 23-летних мужчин задержали 29 ноября в столичном регионе Иль-де-Франс. В настоящий момент они находятся под стражей в рамках предварительного расследования.

Издание Le Parisien указывает, что в качестве потенциальных жертв мужчины рассматривали посетителей торговых центров, учащихся университетов, а также обычных прохожих, которые могли оказаться на выбранных ими многолюдных улицах. Отмечается, что один из задержанных подтвердил эту информацию.

Журналисты подчеркивают, что обыске в домах мужчин была обнаружена в цифровых носителях были обнаружены джихадистская литература и материалы, имеющие отношение к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали планировавшего теракт вооруженного россиянина возле одной из московских школ.