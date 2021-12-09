Экономисты рассказали о рисках регулирования цен в магазинах

Центробанк России заявил, что адресная помощь малоимущим полезнее регулирования цен в магазинах, об этом говорится в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», появившейся на сайте регулятора.

Эксперты назвали это одним из способов борьбы с инфляцией. Они рассказали, что прямое регулирование цен приостанавливает их рост только на время и даже может отрицательно повлиять на экономику. Подобные меры создают дисбаланс на рынках товаров. Они могут привести к негативным последствиям для регулируемых отраслей и экономики в целом, отметили специалисты.

К примеру, если заморозить цены и экспортные пошлины, то снизятся инвестиции в производство и выпуск товаров, стоимости на которые регулируются. Это, в свою очередь, затормозит производство.

Кроме того, прямое регулирование не может спасти от роста цен в долгосрочной перспективе. Еще одним риском является появление дефицита товаров и расширение теневой экономики. Авторы аналитической записки добавили, что их мнение может не совпадать с официальной позицией Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что рост цен носит мировой характер, а основные причины инфляции — мягкая бюджетная политика ряда стран.