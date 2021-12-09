В России подсчитали ущерб от коррупции

За первые девять месяцев 2021 года ущерб государству от коррупционных преступлений составил 13 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в совместном интервью «Российской газете» и «Интерфаксу».

Из этой суммы добровольно возвращено 8 миллиардов рублей, а также наложен арест на имущество на 18 миллиардов рублей — в 2 раза больше, чем за девять месяцев 2020 года, подсчитали в СКР. «В целом можно сказать, что комплексные меры в текущем году позволяют полностью возместить ущерб, причиненный коррупционными преступлениями», — заявил глава Следственного комитета. Бастрыкин привел в пример случай в Кабардино-Балкарии, где у обвиняемых в организации преступного сообщества и получении взяток за незаконную перевозку алкогольной продукции арестовали 26 объектов недвижимости и 22 транспортных средства.

По словам главы СКР, за первые девять месяцев 2021 года в суд поступили уголовные дела в отношении 331 лица с особым правовым статусом — на семь меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего из них привлекают к уголовной ответственности выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления (86 человек), депутатов органов местного самоуправления (83) и членов избирательных комиссий (42).

В конце августа Генпрокуратура сообщила, что за первые семь месяцев 2021 года в России выявлено 24,5 тысячи коррупционных преступлений, что стало рекордом за последние восемь лет. По сравнению с прошлым годом, количество преступлений такого рода выросло на 16,5 процента.