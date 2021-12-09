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ФСБ обвинила в экстремизме российского блогера Валентина Шлякова

Блогера Валентина Шлякова арестовали по обвинению в экстремизме и отправили в СИЗО

Фото: страница Валентина Шлякова во «ВКонтакте»

Следователи московского управления ФСБ России предъявили обвинение по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ российскому блогеру Валентину Шлякову. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает ТАСС.

По данным следствия, блогер с помощью своего канала YouTube призывал россиян к экстремистской деятельности. Обвиняемый был арестован и отправлен на время предварительного следствия в СИЗО «Лефортово». Шлякову грозит до пяти лет лишения свободы.

26 ноября сообщалось, что 19-летний блогер Матвей Ю., который справил нужду на стенд со снимком ветерана в Москве, задержан в Санкт-Петербурге.

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Владимир Седов
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