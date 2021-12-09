Инфекционист заявил о формировании более стойкого иммунитета к COVID-19 у детей

У детей должен вырабатываться более стойкий и длительный иммунитет к COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По предварительным данным, отметил специалист, дети легче переносят прививку от коронавируса, однако группа выборки для формирования статистики на данный момент мала.

«С массовой вакцинацией торопиться не стоит. Чтобы понимать, насколько целесообразно прививать детей младшего возраста, надо понимать, сколько у нас вообще иммунизированных детей», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что для полного понимания целесообразности вакцинации детей младшего возраста нужно узнать, сколько в стране сейчас иммунизированных детей.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил важность вакцинации детей от COVID-19. По его мнению, родители, которые отказываются делать детям прививки, совершают преступление.