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Инфекционист заявил о формировании более стойкого иммунитета к COVID-19 у детей

Инфекционист Тимаков: дети должны вырабатывать более стойкий иммунитет к COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У детей должен вырабатываться более стойкий и длительный иммунитет к COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По предварительным данным, отметил специалист, дети легче переносят прививку от коронавируса, однако группа выборки для формирования статистики на данный момент мала.

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1 декабря

«С массовой вакцинацией торопиться не стоит. Чтобы понимать, насколько целесообразно прививать детей младшего возраста, надо понимать, сколько у нас вообще иммунизированных детей», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что для полного понимания целесообразности вакцинации детей младшего возраста нужно узнать, сколько в стране сейчас иммунизированных детей.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил важность вакцинации детей от COVID-19. По его мнению, родители, которые отказываются делать детям прививки, совершают преступление.

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Никита Абрамов
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