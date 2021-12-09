Российский фондовый рынок оправился после падения

Российский фондовый рынок в четверг, 9 декабря, оправился после сильного падения накануне, вызванного геополитическими факторами. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 3813,29 пункта (плюс 1,05 процента), индекс РТС — до 1632,54 пункта (плюс 1,23 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего выросли в цене бумаги Сбербанка (плюс 1,9 процента, до 302,6 рубля за штуку), НЛМК (плюс 1,85 процента, до 211,64 рубля) и «Магнита» (плюс 1,62 процента, до 5858,5 рубля). Наибольшее падение показали «Полюс» (минус 3,31 процента, до 13 106,5 рубля), «Яндекс» (минус 0,82 процента, до 4892 рублей) и «Газпром» (минус 0,78 процента, до 337,83 рубля).

8 декабря индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 2,57 и 2,09 процента соответственно после переговоров президентов России и США, по итогам которых Вашингтон пригрозил Москве санкциями в случае вторжения на Украину. Иностранные инвесторы, в большинстве своем буквально воспринимающие сообщения СМИ, начали стремительно избавляться от российских активов, однако уже сегодня котировки пошли вверх.

Нефть марки Brent потеряла 0,79 процента, опустившись до 75,22 доллара за баррель, марки WTI — 0,8 процента, до 71,78 доллара. Январские фьючерсы на газ торговались по 1171 доллару.

Курс доллара составил 73,85 рубля (минус 0,01 рубля), курс евро — 83,01 рубля (минус 0,49 рубля). Монета биткоина стоила 48 496,1 доллара (минус 4,24 процента).