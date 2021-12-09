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Украине предрекли разрушение безопасности в случае вступления в НАТО

Посол России в Британии Келин: если Украина вступит в НАТО, это разрушит безопасность
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин предрек Украине разрушение безопасности в случае ее вступления в НАТО. Он ответил на вопрос о том, имеет ли Украина право претендовать на членство в альянсе, в интервью телеканалу Сhannel 4.

Он напомнил, что когда страны создавали альянсы, каждая столица обдумывала, укрепит это безопасность или разрушит.

«В случае с Украиной, если она вступит в НАТО, это не укрепит безопасность, а ее разрушит. В сегодняшней Украине мы видим наращивание военной силы вблизи зоны продолжающегося конфликта в Донбассе», — сказал Келин, добавив, что ситуация на Украине взрывоопасная, потому что националистические силы чувствуют поддержку НАТО и все больше норовят разрешить силой внутренний конфликт.

«Они получают поощрение и поддержку из стран НАТО, у них все больше соблазна разрешить конфликт силовым, а не дипломатическим методом, не переговорами по поводу Минских соглашений», — заключил посол.

Ранее Келин объяснил, что перемещение войск РФ у границ Украины является ответом на угрозу со стороны НАТО. Он добавил, что разговоры о возможном вторжении России на территорию Украины направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Марина Совина
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