Вице-премьер Австралии заразился коронавирусом во время поездки в США

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс заразился коронавирусом во время поездки в США. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Twitter.

Джойс подтвердил, что получил положительный результат теста во время своей поездки в Вашингтон. «Результаты тестов остальных членов австралийской делегации были отрицательными», — написал он.

Также вице-премьер отметил, что этот инцидент укрепил его уверенность о том, что Австралия должна научиться жить с коронавирусом и как можно скорее открыть границы.

В июне РИА Новости сообщало, что Барнаби Джойс был оштрафован на 200 австралийских долларов (150 долларов США) за нарушение правил по борьбе с пандемией коронавируса. По данным агентства, Джойс находился в общественном месте без маски. Увидев это, кто-то из граждан сообщил полиции, которая сразу приехала оштрафовать нарушителя.