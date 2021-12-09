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Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали в Москве по делу о взятке

ТАСС: в Москве задержан советник департамента Минобороны Лопатин по подозрению во взятке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали ведущего советника департамента Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, высокопоставленного сотрудника военного ведомства Александра Лопатина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Он занимает должность ведущего советника департамента по обеспечению государственного оборонного заказа. Военные следователи проводят с задержанным оперативно-следственные действия. Лопатину намереваются избрать меру пресечения.

24 ноября сообщалось, что командир Государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов отправлен под домашний арест по уголовному делу о пропаже 300 тонн топлива, принадлежавшего ведомству. Показания на него дал подчиненный — бывший начальник 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Алексей Прудников. Он признался, что передал топливо на продажу за взятку, которой поделился с начальником Кисловым.

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Любовь Ширижик
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