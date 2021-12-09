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Высокопоставленного сотрудника Минобороны отправили под домашний арест

Суд в Москве поместил под домашний арест советника департамента Минобороны
Начало событий в новости Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали в Москве по делу о взятке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ведущему советнику департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александру Лопатину, подозреваемому в получении особо крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Высокопоставленный сотрудник военного ведомства помещен под домашний арест до 7 февраля 2022 года.

Ранее 9 декабря стало известно о задержании в Москве Лопатина. Военные следователи проводят с задержанным оперативно-следственные действия

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Любовь Ширижик
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