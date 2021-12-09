Высокопоставленного сотрудника Минобороны отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ведущему советнику департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александру Лопатину, подозреваемому в получении особо крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Высокопоставленный сотрудник военного ведомства помещен под домашний арест до 7 февраля 2022 года.

Ранее 9 декабря стало известно о задержании в Москве Лопатина. Военные следователи проводят с задержанным оперативно-следственные действия