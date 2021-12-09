Стало известно состояние заразившихся омикрон-штаммом россиян

Вернувшиеся из Южно-Африканской Республики (ЮАР) россияне, которые заразились омикрон-штаммом, переносят его в легкой форме. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

«Там легкое течение», — раскрыл министр здравоохранения состояние заболевших омикроном.

Кроме того, он подтвердил, что в России на сегодняшний день зафиксировано всего два случая заражения новым штаммом коронавируса. По его словам, тесты других пассажиров, которые прилетели тем же рейсом на данный момент расшифровываются.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после возвращения из ЮАР госпитализировали 28 россиян с COVID-19 или подозрением на него. У четверых из них обнаружили дельта-штамм коронавируса.