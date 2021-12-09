Открыто вещество для избавления от нейропатии

Российские специалисты из Национального научного центра морской биологии показали, что вещество из жирных кислот лосося эффективно для лечения нейропатии. Об открытии сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Ученые показали, что синаптамид, получаемый на основе жирных кислот, облегчает состояние мышей, а также останавливает нарушение долговременной памяти, которое часто сопровождает нейропатию. Нейропатическая боль возникает из-за повреждения нервной системы. Например, зачастую у людей, лишившихся конечности, возникают фантомные боли, от которых сложно избавиться.

У мышей искусственно вызывали нейропатию, а затем делали инъекции синаптамида. В результате у грызунов уменьшалась восприимчивость к теплу и прикосновениям, а также улучшалась способность запоминать предметы. У них также не наблюдалась деградация нейронов в гиппокампе.

Синаптамид похож по структуре на соединения, которые передают сигналы между нейронами — нейромедиаторы. Ранее показано, что это вещество помогает восстановить клетки нервной системы. Это позволило исследователям предполагать, что оно полезно для терапии нейропатических болей.