Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

На Западе усомнились в возможности США повлиять на Россию санкциями

NYT: санкции США против России могут не оказать на нее влияния, но ударить по Европе

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Жесткие санкции, которые США обещают ввести против России в том случае, если та начнет вторжение на Украину, могут не оказать значительного влияния на Кремль. С таким мнением выступили западные эксперты, опрошенные газетой The New York Times.

Старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Джеффри Скотт (Jeffrey Schott) полагает, что «международная торговля и инвестиции последней довольно ограниченны». В связи с этим он усомнился в том, что у Вашингтона действительно есть рычаги давления на Москву.

Материалы по теме:
«Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
«Санкции — это на всю жизнь»США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
13 октября
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

При этом введение санкций в отношении энергетического сектора осложняется ситуацией на рынке, где цены на нефть и газ и так высокие. Наложение ограничений может только ударить по партнерам США из Европы, отмечают опрошенные NYT эксперты.

Отключение России от системы SWIFT — самая эффективная мера, заключили аналитики. Однако нет гарантий, что это заставит ее отказаться от своего внешнеполитического курса.

По некоторым данным, США и Европейский союз рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Они могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Перечислены основные симптомы омикрон-штамма коронавируса
В Польше назвали условия для решения газового кризиса в Европе
Косметолог перечислила операции звезды Comedy Woman перед свадьбой
Москвичам пообещали январские морозы
Захарова раскрыла план США на «Саммите за демократию»
Парень испортил встречу с родителями девушки отказом выполнить одну ее просьбу
На Западе усомнились в возможности США повлиять на Россию санкциями
В центре Гамалеи объяснили невозможность победить коронавирус
Российский вирусолог оценил влияние омикрон-штамма на пандемию
Кристина Агилера повторила свой культовый откровенный наряд из 2000-х
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter