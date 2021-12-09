На Западе усомнились в возможности США повлиять на Россию санкциями

Жесткие санкции, которые США обещают ввести против России в том случае, если та начнет вторжение на Украину, могут не оказать значительного влияния на Кремль. С таким мнением выступили западные эксперты, опрошенные газетой The New York Times.

Старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Джеффри Скотт (Jeffrey Schott) полагает, что «международная торговля и инвестиции последней довольно ограниченны». В связи с этим он усомнился в том, что у Вашингтона действительно есть рычаги давления на Москву.

При этом введение санкций в отношении энергетического сектора осложняется ситуацией на рынке, где цены на нефть и газ и так высокие. Наложение ограничений может только ударить по партнерам США из Европы, отмечают опрошенные NYT эксперты.

Отключение России от системы SWIFT — самая эффективная мера, заключили аналитики. Однако нет гарантий, что это заставит ее отказаться от своего внешнеполитического курса.

По некоторым данным, США и Европейский союз рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Они могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.