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Платье с декольте 23-летней дочери Майкла Джексона на премии обругали в сети

Платье Пэрис Джексон с декольте на People's Choice Awards раскритиковали в сети

Фото: Amy Sussman / Getty Imges

Дочь поп-исполнителя Майкла Джексона Пэрис появилась на публике в необычном платье и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

23-летняя знаменитость посетила премию People's Choice Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли ее на красной ковровой дорожке в платье длины макси коричневого цвета со сборками. Наряд оформлен глубоком декольте и высоким разрезом, оголяющим ноги Джексон в сетчатых колготках. В качестве обуви она выбрала разноцветные туфли на высоком каблуке.

Читатели издания не оценили образ девушки в комментариях под снимками и обругали ее за чрезмерную откровенность. «Какое ужасное платье», «Платье не красит ее», «Зачем так сильно оголяться?», «Полнейшая безвкусица», «Что это вообще такое?», «Пэрис, найми стилиста», — высказывались они в многочисленных комментариях.

В ноябре Рианну раскритиковали за отсутствие нижнего белья на инаугурации президента Барбадоса. Певица пришла на государственное мероприятие в длинном оранжевом платье из атласной ткани и коричневых босоножках на каблуках. При этом на снимках видно, что на ней отсутствует бюстгальтер.

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Майя Пономаренко
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Платье с декольте 23-летней дочери Майкла Джексона на премии обругали в сети
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