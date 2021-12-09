Жену владельца «Рив Гош» отправили под домашний арест

Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест до 7 февраля Инну Мейер, жену владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера, по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городских судов.

Она обвиняется по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину женщина не признала.

По данным следствия, Инна Мейер не работает и не имеет официального источника дохода, является гражданкой двух иностранных государств. Следователи считают, что она, зная телефоны и места проживания свидетелей, проходящих по уголовному делу, может шантажировать или угрожать им, а также попытаться уничтожить доказательства.

8 декабря сообщалось, что Августа Мейера задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении у «Сбербанка» 2,3 миллиарда рублей. Средства были получены «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до краха компании, прекратившей деятельность в марте 2020 года. Юридические лица компании проходят процедуру банкротства.