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Снегоуборочная машина врезалась в самолет в российском аэропорту

Снегоуборочная машина врезалась в самолет Ил-76 на военном перроне аэропорта Владивостока

Фото: @airport_vladivostok / Instagram

В аэропорту Владивостока снегоуборочная машина врезалась в самолет Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на воздушную гавань российского города.

Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, в 19:05 по местному времени (12.05 по Москве), когда снегоуборочная машина двигалась по северной части военного перрона аэропорта. Самолет получил небольшие повреждения, у аэродромной машины повреждена кабина.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Ведется расследование.

Ранее в Непале, в провинции Судурпаштин-Прадеш, пассажирам пришлось своими силами толкать самолет, который застрял на взлетно-посадочной полосе из-за лопнувшей шины шасси. Несмотря на повреждение, пилоту удалось благополучно приземлиться, однако в аэропорту Баджура не было инфраструктуры, чтобы вытащить самолет за пределы взлетно-посадочной полосы.

Марина Совина
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