Путин пресек попытку Байдена говорить языком силы и ультиматумов

Президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным попытался говорить языком силы и ультиматумов, но ему это не удалось. Такое мнение выразил глава Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель в интервью РИА Новости.

«Хорошо, что вообще произошел этот разговор. Очевидно, что Байден опять попытался говорить с президентом Путиным языком силы и ультиматумов. Но президент Путин ему четко и ясно дал понять, что с Россией нельзя так разговаривать», — отметил Шешель.

Он заявил, что американские власти обманули бывшего президента СССР Михаила Горбачева обещанием, что в случае роспуска Варшавского договора НАТО не будет расширяться на его территорию.

«Эта колоссальная ложь после вылилась в принятие новообразованных государств из состава бывшего СССР, например, республик Прибалтики. Американцы и дальше пытаются, хотят и Украину, Грузию, Молдавию включить в НАТО, работают над окружением России», — подчеркнул политик, отметив, что Россия полностью отдает себе в этом отчет и не позволит этого.

«Россию нельзя напугать экономическими санкциями, по-моему, она предыдущие санкции использовала, чтобы организовать производство на своей территории всего, что требовалось с Запада, и осталось мало продукции, которую вынуждена импортировать», — добавил он. Он назвал западные санкции шансом для экономического развития России.

Лидер сербских радикалов предположил, что американца дезориентированы результатами своей политики. «Они понимают, что теряют планетарную гегемонию и доминирование. Не могут добиться этого из-за России и КНР, но при этом они не способны достигнуть качественного договора с россиянами и китайцами, который бы обеспечил долгосрочную стабильность в мире», —подытожил Шешель.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Их беседа длилась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе.