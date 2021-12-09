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Москвичи смогут сами посыпать дороги реагентами

Заммэра Москвы Бирюков: у остановок общественного транспорта установили ящики с реагентами

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На остановках общественного транспорта Москвы установили ящики с реагентами. В случае необходимости жители смогут сами посыпать ими скользкую дорогу. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

В общей сложности в городе появилось пять тысяч емкостей желтого цвета с реагентами. У остановок транспорта их установили впервые. Ранее реагенты привозила машина, теперь дворники и горожане смогут сами посыпать обледеневшие участки. Для удобства к каждому ящику прилагается лопата.

По словам заммэра, подобные емкости устанавливаются по столице в зимнее время на протяжении пяти лет. Таким способом власти планируют оперативнее бороться с последствиями дождей и снегопадов в общественных местах.

В феврале 2021 года в Воркуте дороги посыпали шлаком из котельных — вместо привычных реагентов коммунальщики использовали мышьяк и свинец. Тогда местные власти заявили, что это безопасно для здоровья. Однако активисты обеспокоились последствиями произошедшего.

Нина Ташевская
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