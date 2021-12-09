Блогерша записала диалог с таксистом и удивила зрителей

Блогерша с ником @markatysha записала на видео диалог с таксистом популярного российского агрегатора и показала в TikTok, как он высадил ее из машины на полпути. Водитель заявил девушке, что ему невыгодно долго везти ее, что удивило многих зрителей ролика.

Из описания к публикации следует, что девушка вызвала такси на два адреса. В ходе поездки между ней и таксистом завязался диалог. Ролик начался с жалобы водителя. «Чем дольше поездка, тем менее мне выгодно. Так понятно? Чем дольше я езжу с клиентом, тем меньше я зарабатываю», — сказал он пассажирке.

Девушка в ответ отметила, что в таком случае она обратится в службу поддержки компании. Водитель на это сказал, что может поступить аналогичным образом. «А что вы на меня, простите, напишите? Что я поставила себе два адреса, и вы не хотите меня по второму везти?» — удивилась автор ролика.

После непродолжительного диалога водитель остановил машину и сказал девушке, что ее поездка закончена. Блогерша уточнила, действительно ли водитель высаживает ее на полпути к месту назначения, на что получила утвердительный ответ.

В комментариях пользователи TikTok поддержали девушку. «Возить — это его работа, в идеале молча. Не нравится — смени работу», «Не выгодно — не работай, два адреса — просто не бери заказ», «Невыгодно ему? А когда в час-пик поездка в два-три раза дороже стоит, он не возмущается?», «Меня всегда бесило нытье, что им мало платят за поездку. Я тут причем?» — возмутились комментаторы.

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