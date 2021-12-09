Силовые структуры
Гендиректор «Транснефть-Верхняя Волга» задержан по подозрению во взяточничестве
СКР возбудил дело о миллионных взятках против главы «Транснефть-Верхняя Волга»
Следователи возбудили уголовное дело о взятках против гендиректора нижегородской компании «Транснефть-Верхняя Волга». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управление Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.
Под следствием оказался Юрий Левин, отмечает «Интерфакс». Он задержан. Ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
По версии следствия, с 2017-го по декабрь 2021 года подозреваемый организовал преступную группу из своих подчиненных, чтобы получать взятки от частных компаний-подрядчиков. За заключение контрактов с «Транснефть-Верхняя Волга» коммерсанты должны были платить гендиректору и его сообщникам откаты в 5-10 процентов. Речь идет о миллионных суммах.