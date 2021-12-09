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Итальянский суд окончательно оправдал украинского неонациста

Верховный кассационный суд Италии оправдал украинского неонациста Маркива

Фото: Офис Президента Украины

Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского неонациста Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве журналистов. Об этом написал на своей странице в Facebook активист украинской диаспоры в Италии Олесь Городецкий.

«В деле Маркива поставлена ​​точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе», — написал он.

Старшего сержанта Маркива — заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого — задержали 30 июня 2017 года в Италии. У него есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс. По данным следствия, Маркив командовал украинскими военными, с позиций которых велся минометный обстрел. Главным свидетелем по этому делу стал французский коллега Роккелли, которому удалось выжить.

В 2019 году итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Тогда посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал судебный процесс «операцией российских спецслужб».

31-летний итальянец Андреа Роккелли был известен фоторепортажами с мест военных действий. В своих работах он пытался отразить страдания мирного населения. В мае 2014 года он и сопровождавший его российский правозащитник Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела под Славянском.

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Алевтина Запольская
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