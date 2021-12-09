Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Россиянам покажут фильм про Владивосток

В России в прокат вышел фильм «Владивосток», снятый на Дальнем Востоке

Кадр: Фильм «Владивосток»

В России в прокат вышел фильм «Владивосток», снятый на Дальнем Востоке. Об этом сообщает VladNews.

Режиссером созданного во Владивостоке фильма выступил Антон Борматов. Съемки проходили весной 2021 года. Сюжет разворачивается вокруг молодого военнослужащего, который пускается в бега.

«История прежде всего о молодежи, история о любви и предательстве, о судьбе, которая ведет человека. В фильме начал играть сам Владивосток со своим уникальным рельефом, погодой, природой и мостами. Город в нашем фильме стал полноценным персонажем», — рассказал автор сценария фильма Алексей Бузин..

В ленте снялись владивостокские актеры, а также Андрей Грызлов и Анастасия Талызина, Иван Шахназаров, Кирилл Плетнев, Виталий Кищенко и Сергей Легостаев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Украинский посол попросил Германию устроить России «холодный душ»
Диетолог назвала помогающий понизить уровень холестерина суп
Apple остановила производство iPhone
Россию вытеснили из десятки лидеров по росту цен на жилье
Стало известно о жертвах в ходе нового столкновения сил Армении и Азербайджана
Женщина запретила свекрови оставаться с внучкой наедине по одной причине
В деле самого разыскиваемого преступника России появился новый эпизод
Пентагон опроверг расширение военного присутствия на Украине из-за России
Отказ россиян от инвестиций объяснили отсутствием денег
В России стартовало исследование иммунитета к COVID-19 среди детей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter