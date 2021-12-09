Россиянам покажут фильм про Владивосток

В России в прокат вышел фильм «Владивосток», снятый на Дальнем Востоке. Об этом сообщает VladNews.

Режиссером созданного во Владивостоке фильма выступил Антон Борматов. Съемки проходили весной 2021 года. Сюжет разворачивается вокруг молодого военнослужащего, который пускается в бега.

«История прежде всего о молодежи, история о любви и предательстве, о судьбе, которая ведет человека. В фильме начал играть сам Владивосток со своим уникальным рельефом, погодой, природой и мостами. Город в нашем фильме стал полноценным персонажем», — рассказал автор сценария фильма Алексей Бузин..

В ленте снялись владивостокские актеры, а также Андрей Грызлов и Анастасия Талызина, Иван Шахназаров, Кирилл Плетнев, Виталий Кищенко и Сергей Легостаев.