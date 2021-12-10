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Пожилого российского ученого насмерть сбила машина в Москве

Ученый и академик РАН Кизяев погиб в ДТП на севере Москвы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ученый-гидромелиоратор, академик РАН Борис Кизяев погиб в результате ДТП на Дмитровском шоссе на севере Москвы, 83-летнего мужчину сбила машина, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, профессор в тот момент оформлял мелкое ДТП, когда в него врезалась иномарка.

Кроме Кизяева, пострадала 34-летняя пассажирка машины. Женщина попала в больницу с сотрясением мозга. Автомобилем управлял, предположительно, ее родственник. Мужчину уже задержали.

Кизяев был разработчиком системы машин для комплексной механизации сельского хозяйства, строительства мелиоративных систем. Он получил звание заслуженного мелиоратора и являлся автором более 350 научных трудов.

Ранее в Раменском городском округе Подмосковья в ДТП погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. МВД России объявило о проверке. В ведомстве пояснили, что авария произошла на 65-м километре трассы М-5 «Урал» поздно вечером 9 декабря. Кроме того, к проверке инцидента подключилась прокуратура Московской области.

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Анна Щербакова
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