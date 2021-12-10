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Обогнавшая всех миллиардеров мира россиянка высказалась о росте своего капитала

Бакальчук о рекордном росте своего капитала: нейтрально отношусь к рейтингам

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук сказала Forbes, что нейтрально относится к рейтингам. Так бизнесвумен высказалась о рекордном росте своего капитала в 2021 году.

«Не думаю, что что-то изменится в моей жизни или самой компании», — сказала Бакальчук. Она добавила, что главной задачей для нее является улучшение онлайн-площадки Wildberries, а также создание «лучшей среды для развития предпринимательства в России».

Россиянка обогнала всех миллиардеров мира по приросту капитала в 2021 году. Состояние Бакальчук взлетело более чем на 1000 процентов за год. Основательница Wildberries находится на 165-м месте среди богатейших людей планеты с капиталом в 13 миллиардов. В российском рейтинге богатейших бизнесменов Бакальчук занимает 13-ю строчку. В прошлогоднем рейтинге Бакальчук была на 93-м месте с одним миллиардом долларов.

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось с начала года почти на 38 миллиардов долларов. Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (на 6 миллиардов долларов, до 30,8 миллиарда).

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Мария Строителева
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