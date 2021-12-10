Россиянин избил кота за мяуканье

В Красноярском крае полицейские задержали россиянина, который избил кота за то, что тот мяукал, сообщается на сайте Главного управления МВД России по области.

Несчастный случай произошел 23 ноября в городе Назарово. Местная жительница обратилась в правоохранительные органы после того, как обнаружила в подъезде своего дома животное с телесными повреждениями. Была начала проверка, в ходе которой задержали 24-летнего мужчину. Он признался в нанесении увечий коту, обосновав это тем, что тот мяукал. Живодер признал свою вину и пообещал, что не допустит подобного в будущем.

Против него возбудили дело по статье «Жестокое обращение с животным». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что пользовательница Reddit с ником Throwawaybrothrrcat поделилась историей о том, как поссорилась с братом после того, как он избавился от кота, принадлежавшего их покойному отцу. По словам женщины, она так сильно разозлилась на родственника, что выгнала его из дома.