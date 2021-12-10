Членов коммунистической партии Китая захотели обязать иметь троих детей

В китайских социальных сетях массово распространились скриншоты ставшей вирусной статьи с требованием к 95 миллионам членов коммунистической партии Китая завести троих детей. Отрывки материала опубликовала газета South China Morning Post.

Китайский сайт China Reports Network, на котором была размещена статья, удалил набравший популярность материал после того, как 5,7 миллиона пользователей оставили возмущенные комментарии в соцсетях. Согласно статье, китайские власти захотели обязать партийцев КПК иметь более двух детей и действовать в соответствии с политикой увеличения рождаемости, проводимой Пекином.

Хотя исходный материал уже нельзя найти, китайские пользователи распространили скриншоты с выдержками из призыва. «Ни один член партии не должен использовать какие-либо оправдания, объективные или личные, чтобы не жениться и не иметь детей, а также они не могут использовать какие-либо оправдания, чтобы иметь только одного или двоих детей», — говорится в статье.

Публикация появилась на фоне четырехлетнего снижения рождаемости в КНР. Уже в этом году китайские демографы прогнозируют убыль населения. Демографический кризис угрожает экономике страны. Численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет, упала за 2020 год на 890 тысяч человек. Если рождаемость продолжит снижаться, в Китае возникнет дефицит на рынке труда, и тогда государство потеряет экономическое преимущество как перед США, так и перед другими западными странами.

Власти предпринимают все более активные шаги, чтобы замедлить снижение рождаемости. В апреле Народный банк Китая (аналог Центрального банка) призвал граждан рожать детей, чтобы страна не отстала от США из-за старения населения. В мае семьям разрешили иметь троих детей, хотя с 2016 года родителям приходилось платить штраф, если в семье появлялось больше двоих детей. До этого с 1979 года действовала политика «одна семья — один ребенок».