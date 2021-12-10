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Назван худший сценарий воссоединения Китая и Тайваня

Ученый Чоу-Бинг: применение силы остается худшим вариантом воссоединения Китая с Тайванем

Фото: China Daily / Reuters

Применение силы для воссоединения с Тайванем остается худшим вариантом для Китая для восстановления контроля над островом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал директор Института исследований КНР при Малайском университете Нжоу Чоу-Бинг.

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе Китай нацелен на «предотвращение независимости» Тайваня и сохранение существующего статус-кво. Чоу-Бинг подчеркнул, что КНР считает растущую тенденцию к независимости тревожной, но «не полностью необратимой».

«В долгосрочной перспективе активность китайской экономики будет для Пекина мощнейшим рычагом для обращения вспять тенденции отделения Тайваня», — заключил ученый, отметив стремление Китая к мирному воссоединению.

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В октябре стало известно, что Китай ускорил модернизацию и укрепление трех авиабаз, расположенных у побережья Тайваня в провинции Фуцзянь. Работы над укрытиями для самолетов и усиленными хранилищами для боеприпасов начались в прошлом году и непрерывно продолжались всю пандемию коронавируса.

Отношения Китая и Тайваня стали ухудшаться в 2016 году, после прихода к власти в непризнанной Китайской Республике кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. КНР считает остров отколовшейся провинцией, в то время как администрация Тайбэя все чаще демонстрирует стремление к независимости.

Несмотря на потерю дипломатического признания, Тайвань де-факто остается государством, которое имеет свои вооруженные силы, органы государственной власти и валюту. Руководство Китая не признает государственности Тайваня и считает его правительство сепаратистским.

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Анжелика Бережная
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