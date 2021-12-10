Россиянам напомнили про ограничения в отелях при путешествиях по стране

Российским туристам, которые планируют путешествия по стране, напомнили о действующих ограничениях в отелях разных регионов. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Отмечается, что для заселения в гостиницы большинства регионов России требуется предоставить на выбор сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании. Например, такие условия действуют в Иркутской области, Алтайском крае, в Карелии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.

Отели Краснодарского края требуют от постояльцев сертификат о прививке, либо справку о введении первой дозы вакцины или о наличии антител. Поселиться в гостинице на основании ПЦР-теста разрешается только туристам с медотводом или тем, кто согласен получить первую дозу препарата в течение трех дней после прибытия.

«В Санкт-Петербурге тем, у кого нет медотвода, с 27 декабря тоже потребуется QR-код для заселения. А в Дагестане принимают только тех гостей, у которых есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации», — сообщили в OneTwoTrip.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли зафиксировали ажиотажный интерес россиян к поездкам в Абхазию на Новый год — по сравнению с 2020 годом отмечается четырехкратный рост спроса на отдых.

