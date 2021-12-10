Член российской партии оголился перед коллегами и попал на видео

Член федерального бюро российской партии «Яблоко» Максим Петлин оголился во время онлайн-заседания в Zoom. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Во время обсуждения с коллегами вопроса об исключении из партии Филиппа Погорелова Петлин, по всей видимости, думая, что выключил камеру, пошел в туалетную комнату. Дойдя до места, он поставил ноутбук, а затем разделся и абсолютно голый прошел мимо камеры, которая работала все это время.

Опубликовал видео теперь уже бывший член партии «Яблоко» Погорелов. По его словам, он не заметил этой подробности, а просто выложил видео.

«Я не знаю, как человек из федерального бюро может себе такое позволить», — сказал Погорелов.

В 2013 году Петлина осудили на три года по делу о вымогательстве денег от местных бизнесменов, с которых он, по версии следствия, требовал три миллиона рублей. За эти деньги депутат екатеринбургской думы якобы обещал прекратить пикеты против строительства торгового центра «Радуга-парк». В 2015 Петлин вышел на свободу.