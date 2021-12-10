Названы сроки восстановления рынка розничной торговли до докризисного уровня

Полное восстановление рынка розничной торговли до докризисного уровня может произойти до конца текущего года. Такие сроки назвали аналитики Deloitte, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что оборот ритейла вырастет на восемь процентов до 510 миллиардов долларов, что соответствует показателям 2019 года. При этом растет доля россиян, готовых увеличивать расходы, с 8 до 12 процентов, сокращается число экономящих граждан.

Deloitte прогнозирует дальнейший рост и выход на уровень 2010-2011 годов к 2024 году до оборота в 600 миллиардов долларов или 44,3 триллиона рублей по текущему курсу. Россияне в свою очередь изменили свои представления о состоянии экономики, пессимизм несмотря на пандемию и рост цен сократился с 77 до 61 процента.

Гендиректора «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров ожидает, что продажи непродовольственных товаров вырастут на 19,5 процента, продовольственных — на 11 процентов. Он пояснил, что темпы роста обусловлены увеличением потребления, самые высокие показатели у товаров для дома, одежды, обуви, бытовой техники и электроники.

Ранее в Банке России назвали оптимальный способ борьбы с инфляцией. По мнению аналитиков ЦБ, искусственное ограничение роста цен работает временно, а затем может навредить экономике. Лучшим средством для стабилизации роста цен является адресная материальная помощь малоимущим.

