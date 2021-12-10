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Россиянам рассказали об этнографическом туризме в Курской области

РИА Новости: любители этнографии могут посетить «Хутор Песочное» в Курской области

Фото: Shutterstock

Познакомиться с русским бытом или народными сказками можно в Курской области: там есть несколько объектов для этнографического туризма, а через несколько лет построят еще один. О том, куда в регионе ехать за стариной, россиянам рассказывает РИА Новости.

В 45 километрах от города находится этнодеревня «Хутор Песочное». Гостям предложат пожить в избах, попариться в бане, покататься на коне, а также проехаться в ступе Бабы-Яги — она крепится на тросе между двумя деревьями.

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Отдохнуть там можно и в апидомиках, под которыми установлены ульи. Отмечается, что жужжание пчел и запах меда и цветов помогает расслабиться и уснуть.

В местном этнографическом музее можно примерить традиционные костюмы курянок: они отличаются ярким фартуком и необычно повязанным платком. Кроме того, здесь проходят мастер-классы по изготовлению горшков на гончарном кругу. В музее можно также изучить особенности курского диалекта: например, дождь со снегом здесь называют «сивиркой», цветную шаль — «аршавой», змею — «козюлей», а домового — «анчуткой».

Через несколько лет в области должны построить еще одну этнодеревню — у села Красниково, рядом с единственной в России действующей водяной мельницей, которая была построена в XVIII веке без единого гвоздя.

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Варвара Кошечкина
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