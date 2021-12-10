Париж пригрозил Лондону запуском юридической процедуры из-за «рыболовного спора» в случае, если Великобритания не изменит свей позиции по вопросу о пропуске французских рыболовных судов в британские территориальные воды. Об этом в эфире France Info заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

Франция намерена попросить Европейскую комиссию (ЕК) начать юридическую процедуру против Британии. «Эта юридическая процедура, к которой ЕК не хотел прибегать до последнего. Но мы попросим начать эту процедуру, которая означает, что все европейцы признают, что британцы не соблюдают соглашения (о Brexit — прим. "Ленты.ру"), и потребуют его соблюдения», — заключил Бон.

Спор о квотах на рыбную ловлю стал одной из причин Brexit, после которого Великобритания надеялась проводить более самостоятельную политику. Однако полностью устранить разногласия не удалось. В конце октября Франция, недовольная поведением Великобритании, захватила в своих водах ее торговое судно.

В сентябре Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов Великобритании (Defra) пропустил в территориальные воды только 12 из заявленных Францией 47 малых рыболовных судов. Морской министр Франции Анник Жирарден назвала ситуацию «очередным отказом британцев выполнять условия договора о Brexit».