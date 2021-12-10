Более 300 вакансий открылись в московском роботизированном архивном комплексе

Роботизированный архивный комплекс на территории Новой Москвы начал подбор более 300 специалистов. Вакансии уже открыты, выйти на работу можно будет в первом квартале 2022 года. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новый архив в деревне Сахарово поможет вывести работу с документами в Москве на совершенно иной цифровой уровень. Для этого потребуются специалисты, поиск которых организуется через флагманский центр занятости «Моя работа», который действует в столице уже несколько лет.

Для этого нам просто необходимы специалисты. Чтобы найти их, на площадке центра занятости «Моя работа» мы запустили проект по подбору более 300 сотрудников в новый роботизированный архив. Большинство предложений — это должности в архивной сфере. Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Ракова отметила, что график в новом архиве будет как пятидневный, так и посменный. На работу приглашаются специалисты-архивисты, экономисты, юристы, технические работники и другие профессионалы. Заработная плата будет соответствовать среднему московскому уровню. Желающим получить работу в новом комплексе необходимо оставить заявку в электронном виде или обратиться в любой отдел трудоустройства «Моя работа». Эксперты центра помогут подготовиться к собеседованию и составить резюме, а при необходимости проведут оценку профессиональных навыков и компетенций.

Решение о создании роботизированного архивного комплекса приняли в июле 2019 года. Предполагается, что благодаря нему от непрофильных функций по хранению архивных документов удастся освободить медицинские, образовательные и другие социальные учреждения Москвы. Процесс обработки и доставки документов будет реализован силами умных механизмов, которые смогут обрабатывать около двух тысяч обращений москвичей в день и 300 запросов в час.