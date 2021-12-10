Россиян заподозрили в одной уловке для поездок в страны Европы

Консульство Венгрии с декабря разрешило некоторым туроператорам оформлять не более двух-трех виз в день для россиян. О введении ограничений рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, пишет «Интерфакс».

Тюрина предположила, что консульство заподозрило российских туристов в одной уловке — путешественники используют Венгрию как транзитный пункт, чтобы после отправляться в другие европейские страны с готовой шенгенской визой.

«В качестве причины консульство указало на нарушение отдельными турфирмами порядка аккредитации и визового режима. Кроме того, консульство пообещало внимательно проверять каждый тур вплоть до въезда туриста в гостиницу. В декабре ограничения заработали, для некоторых компаний это два-три паспорта в день», — сообщили в РСТ.

Также пресс-секретарь союза отметила, что консульский отдел может не справляться с возросшим потоком подаваемых перед Новым годом документов. Тюрина предупредила, что последний день, когда можно обратиться за визой, 16 декабря, а получить ее — до 23 декабря. После этого учреждение уйдет на каникулы до 9 января.

«В визовом центре уже с конца ноября нет свободных мест для записи индивидуальных заявителей, и те в надежде решить проблему обращаются в турфирмы. Новогодний спрос на направлении только набирает силу, и получается, что консульские ограничения буквально обрубают российский поток в Венгрию», — считает представитель РСТ.

Ранее в декабре посол России в Венгрии Евгений Станиславов разъяснил правила въезда в страну для привитых туристов. Россиянам можно въехать в республику без ограничений при предъявлении национального сертификата о вакцинации.